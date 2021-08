Fin de la restricción diurna de fines de semana ayuda a lugares turísticos

Se acaba agosto y también la restricción vehicular sanitaria durante el día los fines de semana.

El cambio, según propietarios de hospedajes con los que hablamos, ya comenzó a calentar las reservaciones.

Pablo Cubero Murillo, del albergue cortijo El Quetzal, en Tapojo del volcán Turrialba, nos comentó que desde que se dio la noticia de que la restricción diurna se quitaría a partir de setiembre, les ha ido mejor con las reservaciones para ese mes y hasta para octubre.

“Antes de la pandemia el principal ingreso era por turistas extranjeros. La pandemia nos tuvo casi cerrados y cuando comenzó a mejorar fue ya con turista nacional, que es lo que se mantiene hasta el momento.

En el Albergue Cortijo El Quetzal el fin de la restricción vehicular de fines de semana es bien recibido. Cortesía. En el Albergue Cortijo El Quetzal el fin de la restricción vehicular de fines de semana es bien recibido. Cortesía. (Cortesía)

“A pesar de que uno da carta para evitar multas, a las familias ticas no les terminaba de convencer y por eso no había tanta reservación. Es bueno para el turismo que la restricción del fin de semana se quitara”, explicó Pablo.

El albergue cortijo El Quetzal tiene el número 8768-8768.

Lo mismo piensa Luis Rueda, propietario de las cabañas Malú, en playa Junquillal, en Santa Cruz de Guanacaste.

Cabañas Malú en playa Junquillal, espera buen movimiento para setiembre y octubre. Cortesía. Cabañas Malú en playa Junquillal, espera buen movimiento para setiembre y octubre. Cortesía. (Cortesía)

“Abril fue un mes bueno, pero en mayo se levantaron otra vez las restricciones y eso mató todo hasta como mediados de junio, cuando vino el mes de vacaciones. Definitivamente sin restricción el fin de semana la gente se anima más.

“La gente lo que me dice es que la carta solo sirve para ir de la casa a la cabaña y no puede ni pasar por un café a ningún lado o no se puede sacar el carro ya estando en la cabaña, por ejemplo, el sábado por la restricción, entonces ahí es donde mejor no reservan. Por los momentos pinta bonito sin restricción, la gente se está animando más”, explicó Luis.

Para reservar en cabañas Malú se puede llamar al 8849-7168.

Javier Valverde, casado y con dos hijos, comenta: “Creo que los fines de semana se podrán aprovechar más para darse una vuelta a lugares más largos del país. Además de poder salir, creo que la salud mental también se liberara de tanto estrés. En mi casa somos 4 y cada quien pasa en sus cuartos, ahora podremos salir un par de días y mucho mejor si es fin de semana largo”.

La restricción sanitaria de dos placas por día de lunes a viernes y generalizada a partir de las 10 p.m. se mantiene.