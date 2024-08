Fotógrafa vivió una experiencia digna de ser contada en el Día Internacional del Gato

A Marcela Segura la acompañó un gatito en su recorrido en la Vuelta Al Porvenir. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Una fotógrafa hizo un alto en su trabajo, para socorrer a un gatito y ayudarlo a encontrar un lugar en donde estuviera seguro.

Marcela Segura estaba capturando los momentos de la Vuelta Al Porvenir, una prueba ciclística en la que compiten jóvenes de todo el país. La carrera comenzó este miércoles y durante su travesía se encontró un felino que parecía no la pasaba bien. El curioso encuentro se dio en Pérez Zeledón.

Este jueves se celebra el Día Internacional del Gato y la fotógrafa nos contó esta linda historia que calza apenas con esta celebración.

“Hace unos días vine a tomar unas fotos en un paredón. Es una zona en donde hay barro y uno tiene que subir hacia una lomita para captar buenas fotos.

“Hoy (jueves) volví al mismo lugar, para hacer fotos de la competencia y escuché a un gatito maullar. Vi que estaba metido en medio de la tierra, como con las patitas prensadas y cuando terminé de hacer las fotos vi que el gatito se había quedado ahí y me dio lástima, porque lloraba y entonces lo saqué del hueco y me lo llevé”, afirmó.

Marcela aseguró que hizo el recorrido con el gatito mientras se disputaba la competencia. Para no dejar al minino solito en la calle, hacía pausas en el recorrido para bajar al gato y tomar fotos. El felino, en todo momento, se quedó cerquita de ella.

“Tengo cuatro perritos y me daba lástima dejarlo ahí. Al gatito le encanta el contacto físico y lo dejé cerca de un Ebáis, asegurándome que no corriera peligro. Siempre se portó muy bien conmigo, al inicio pensé que me podía aruñar, pero no me hizo nada”, aseguró.

* Colaboró Rafael Pacheco.

La joven hacía paradas para tomar fotos y así no poner la vida del gatito en peligro. Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

