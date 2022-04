Fotógrafo de la Fuerza Pública ayudó a artista a entregarle retrato a ministro Daniel Salas

Dicen que las amistades abren puertas y de verdad que es cierto, porque para doña Marlene Jiménez conocer a Guillermo Solano, fotógrafo del ministerio de Seguridad Pública, fue la forma en la que ella consiguió una cita con el ministro de Salud, Daniel Salas, para entregarle un retrato bordado que le hizo.

Guillermo Solano gestionó la reunión entre Marlene Jiménez y el ministro de Salud. (Cortesía Guillermo Solano)

“Ella me comentó que le impresionó mucho el trabajo que hizo el ministro y por eso le hizo el retrato. Me había contactado hace tiempo, pero me dijo que tenía que terminarlo, por lo que me avisó hace como tres semanas y por dicha lo logré”, dijo Memo.

El ministro los recibió este miércoles a las 10 de la mañana durante diez minutos, gracias a que una de las asesoras de prensa del ministro, a quien le pareció un hermoso gesto, les abrió un espacio en la agenda.

“A mí como ciudadano me impresionó mucho su labor y también le dije que vivía agradecido con él, al igual que sé que lo están muchos costarricenses. En algunos momentos lo vimos muy cansado y se oían rumores de que se iría, por lo que uno pensaba que qué torta si lo hacía, por eso le agradecí en nombre de la Fuerza Pública también”, contó Solano.

El doctor Salas le devolvió las palabras de agradecimiento a Memo, al destacar la labor realizada por los oficiales durante la pandemia.

“Un gesto que me pareció grandísimo fue cuando me preguntó si le permitía abrazarme, porque lo impacté con lo que le dije. Fue algo muy lindo y la verdad que se me bajaron las lágrimas porque recordé lo duro que fueron estos dos años”, dijo el fotógrafo.

Para Solano, Salas fue el mejor ministro de la administración Alvarado Quesada.

“Le dije que este momento era muy importante para mí también y le dije que él era una de las personas que más admirábamos en Costa Rica. Donde usted vaya que le lluevan bendiciones porque usted quedó en los corazones de los costarricenses. Me salieron del corazón esas palabras”, recordó Memo.

Pese a que ambos trabajan en el Gobierno, Memo no lo conocía y le dijo vacilando que en vivo era como ver a un chiquillo, porque en televisión parecía más maduro, lo que le causó mucha gracia al jerarca de Salud.

