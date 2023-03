Fotos: Así sería Costa Rica si se llenara de los infectados de “The Last of Us”

Sebastián Alba Vides es un artista tico, de 26 años, que se basó en el videojuego “The Last Of Us” (El último de nosotros) --que se hizo aún más popular gracias a la serie que sacó HBO--, para lanzar un fuerte mensaje en apoyo a la conservación del medio ambiente.

Alba publicó varias fotografías, modificadas digitalmente, para que la gente entienda cómo se verían los lugares más emblemáticos de nuestro país si todos los humanos murieran por una pandemia como la de la ficción, en la que los infectados conquistan el mundo.

Así se vería la basílica de los Ángeles en Cartago. (Cortesía)

Este artista es nativo de Cartago y ahora vive en Coronado.

Aunque la serie se estrenó en enero de este 2023, sus arreglos fotográficos son del 2021, ya que él se inspiró en el videojuego, que se estrenó en el 2013 en la consola PlayStation 4. Él lo jugó en medio de la pandemia por el covid-19.

Tantas celebraciones en la fuente de la Hispanidad y así queda tras el apocalipsis. (Cortesía)

¿De qué trata?

La historia --tanto del juego, como de la serie-- trata de un apocalipsis provocado por un hongo que afecta a los seres humanos, a quienes los convierte en agresivos infectados que, con cada mordida, contagian a más personas.

Lo aterrador es que ese hongo sí existe en la vida real, pero solo ataca a las hormigas, a las que infecta y domina.

Topes y carnavales alegraron la Avenida Segunda que perdió todo su brillo por una pandemia. (Cortesía)

“La técnica que usé se llama fotocomposición o manipulación digital. Hablamos de trabajar una foto real para darle con computadora los toques que uno quiere. Dependiendo de lo que se busque, se manipula mucho o poco la foto original.

El tunel del cerro Zurquí en total abandono humano. (Cortesía)

“El mensaje principal que busqué dar en cada fotocomposición es el de la conciencia ambiental, que entendamos que debemos conservar la naturaleza todos unidos, porque de lo contrario se amenaza hasta la vida nuestra, por eso esta creación se llama: ‘Costa Rica sin humanos’”, explica Sebastián.

La Joya del Pacífico hasta que da miedo con solo ver esta modificación digital. (Cortesía)

Gran impacto

El trabajo del tico causó gran impacto en las redes sociales, de hecho, logró lo que quería, porque los mensajes que le envían tenían que ver con el asombro de, ‘o nos ponemos todos a cuidar el planeta, o nos va mal’.

Nuestro trapito de dominguear, el Teatro Nacional, sin el brillo actual. (Cortesía)

“Lo que uno desea como artista es que sus trabajos impacten como uno quiere y eso lo logré con ‘Costa Rica sin humanos’, la gente aceptó mi idea y la apoyó. Me alegró que comprobé esa toma de conciencia ante la conservación natural.

“Lo que hice fue una bonita advertencia de un problema muy duro. Traté de hacerlos todos tipo seis de la tarde, cuando se esconde el sol, para darle fuerza a esa sensación de soledad y tristeza que tiene cada arreglo”, reconoció.

Para qué grandes centros comerciales si una pandemia arrasó con todos. (Cortesía)

Inicios

Fue en el 2017 cuando este estudiante del sexto año de Ingeniería en Computadoras del TEC se compró su primera cámara fotográfica.

La fotografía y el diseño, usando las herramientas digitales, fueron, al principio, un muy desestresante pasatiempos porque fue aprendiendo solo y poco a poco, o sea, empíricamente, eso sí, con la guía amorosa de su papá, don Carlo Alba, quien es dibujante y de los buenos, por eso Sebastián asegura que el arte es algo genético en él.

Las aves pasean tranquilas por encima de la iglesia de Coronado. (Cortesía)

“En mi carrera artística este trabajo fue un antes y un después. Tuvo demasiada aceptación, lo vio y se impactó mucha gente. A partir de esas publicaciones me comenzó a salir trabajo haciendo fotomontajes que, ahora sí, eran y son pagados.

“Puedo confirmar que ya dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en algo profesional, porque me pagan por lo que hago. Los fotomontajes salieron en el 2021 y todavía al día de hoy me siguen contactando, sobre todo después de que salió la serie de televisión, porque muchísimas personas no conocían el videojuego, pero sí vieron la serie”, aseguró.

El Estadio Nacional solo sirve para que se paseen los animales. (Cortesía)

Le preguntamos por qué en cada fotocomposición siempre hay animales disfrutando de la naturaleza y esto fue lo que nos respondió: “ante una autodestrucción del humano, al abandonar el cuido de los recursos naturales, la naturaleza siempre gana, los que perderemos seremos nosotros, los animales no, ello seguirán aquí”.

La naturaleza se tragó a la Plaza de la Democracia. (Cortesía)

Con cada foto modificada digitalmente se llevó casi tres días, poniéndole bonito unas 14 horas al día.

Por aquello, confirma que vivía en Cartago cuando hizo los trabajos y por eso está la basílica de Nuestra Señora de Los Ángeles y que también está la iglesia de Coronado, porque le pareció una hermosa obra arquitectónica, jamás se imaginó que el amor (está casado con Rita Vives y ya están esperando bebé) lo llevaría a convertirse en coronadeño año y resto después.

Miles de niños disfrutan año a año del Parque Diversiones que en este arreglo muestra su peor versión. (Cortesía)

La aceptación de la gente por su obra lo ha hecho analizar meterles mano a más fotografías del país y hasta tiene algunos lugares de México y Argentina en mente.

Charita tanto esfuerzo y amor que don Evangelista al parque de Zarcero. (Cortesía)

“Es que me hizo faltaron un lugar emblemático de Guanacaste y Limón. El muelle de Moín deseo trabajarlo. Es un tema que tengo ahí, esperando. Sé que pronto aumentaré a ‘Costa Rica sin humanos’”.

Sebastián asegura que ampliará su obra para continuar haciendo conciencia natural. (Cortesía)

Si a usted le gusta el trabajo del brumoso y quisiera aprender a hacer algo parecido, le contamos que él da un curso para manipular fotografías digitalmente, puede contactarlo en el Facebook “Sebastián Alba Fotografía” y por Instagram en: @sebasteuo_alba. No hay que ser experto dibujante ni saber Photoshop a la perfección. El curso es hasta para principiantes.