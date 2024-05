Fotos de camión sacando chunches del Simón Bolívar son el principio del fin del famoso zoológico

Este lunes 6 de mayo se comenzó a ver movimiento en el zoológico Simón Bolívar. Un camión se comenzó a cargar de mobiliario porque el próximo viernes 10 de mayo se vence el contrato de la Fundación Pro Zoológicos (Fundazoo), encargada de administrar el Simón Bolívar desde hace más de 30 años.

Este lunes 6 de mayo se observó un camión en le Simón Bolívar cargando de mobiliario. (Cortesía)

A eso de las 2:30 p. m. de este lunes, Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación ABAA Animal, tomó dos fotos en las cuales se ve un gran camión en la entrada del Simón Bolívar. Peralta nos confirma que sí observó claramente cómo al camión lo estaban cargando de chunches.

Costa Rica inauguró ese zoológico en 1921, eso significa que su cierre se dará 103 años después de que abrió sus puertas.

El lugar se cierra porque el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) tomó al decisión de no renovar más el contrato que tenía con la Fundazoo que, además, administra hasta este 6 de mayo el Centro de Conservación de Santa Ana.

Fundazoo intentó frenar la decisión del Minae de no renovar el contrato en el Tribunal Contencioso Administrativo, alegando que el Minae no informó a tiempo, de acuerdo al contrato, que ya no renovarían y eso provocó que, legalmente, el contrato se renovara automáticamente por 10 años más, o sea, hasta el 2034.

Este viernes 10 de mayo la administración del zoológico Simón Bolívar vuelve a manos del estado después de más de 30 años. (Cortesía)

Legalmente se agotaron todas las vías y es un hecho, nos confirmó el Minae, que el próximo viernes 10 de mayo la Fundazoo le tiene que dar las llaves del Simón Bolívar al Estado.

De hecho, ABAA confirma que el próximo viernes hará un fiestón en las afueras del zoológico para celebrar su cierre definitivo.