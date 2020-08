Y agregó: “Hay un antes y un después, no es lo mismo ver la pandemia desde afuera, que desde adentro. Yo no andaba en fiestas ni visitando casas, yo no estaba rompiendo la burbuja, fue un trabajo pastoral determinado donde quedé contagiado. Pero uno ve la fragilidad y constata lo que ya por fe uno dice: todo está en manos de Dios. Uno constata que no somos nada, no somos nadie, todo está en tus manos. Y solo de esa manera, desde esa perspectiva, uno va saliendo adelante”.