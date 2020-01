El Rally del Café está para las 10:30 a.m. del viernes y habrá dos conciertos, a las 2 p.m. con Los Alpes Sonideros y a las 7 p.m. con los Hicsos. El Sábado 18 de enero será la Competencia del Cafetal a las 10 a.m. y el domingo 19 de enero no parará la celebración, incluso a las 7 p.m. se vivirá la coronación del Reinado y toda la gran feria se cierra con un lindísimo juego de pólvora.