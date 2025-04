Francisco dejó un gran legado: el papa que le dio voz a los pobres y rompió esquemas en la Iglesia

El papa Francisco falleció este lunes a los 88 años y deja en el mundo un gran vacío con su partida. AFP. (MIGUEL RIOPA/AFP)

El papa Francisco, el primer latinoamericano en liderar la iglesia católica falleció este lunes a los 88 años. Un ictus y un colapso cardiovascular irreversible fueron la causa del deceso del argentino, quien tenía semanas de luchar con una grave neumonía.

El mundo conmocionó ante el anuncio del cardenal Joseph Farrell, camarlengo (administrador) del Vaticano, quien comunicó la muerte del pontífice.

“Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7.35 de esta mañana (hora de El Vaticano), el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia.

“Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios Uno y Trino”.

En horas de la noche, se realizó el rito de constatación de la muerte y la colocación en el féretro del cuerpo del papa Francisco, en la capilla de la planta baja de la casa Santa Marta. Además, se colocaron las cintas rojas en las puertas del apartamento papal de la tercera planta del Palacio Apostólico y en el apartamento de la segunda planta de la Casa Santa Marta, donde residía el pontífice

Jorge Mario Bergoglio - su nombre de pila - salió del hospital el 23 de marzo anterior, tras permanecer 37 días en el hospital a causa de una neumonía y apareció por última vez en la plaza de San Pedro este domingo de Resurrección, para dar la bendición “Urbi et orbi”. Se le veía cansado, apenas pudo pronunciar palabra y le deseó felices pascuas a los fieles y después dio una vuelta en el papamóvil.

Esta es la última imagen del papa Francisco, quien apareció en la plaza de San Pedro el domingo de Resurrección. AFP. (Instagram/Instagram)

Con los fieles. A partir del miércoles, el cuerpo del papa estará en la plaza de San Pedro, para que los fieles le den el último adiós y su funeral podría ser entre viernes y domingo.

Sus mensajes se enfocaron en la inclusión social y criticó los sistemas de algunos gobiernos. AFP. (ANDREAS SOLARO/AFP)

Iglesia para los pobres

Jorge Mario nació en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936 y era hijo de inmigrantes italianos. Estudió química y filosofía y entró a la orden de los jesuitas en 1958. En 1992 fue nombrado obispo auxiliar de Buenos Aires por Juan Pablo II y en el 2001 se convirtió en cardenal.

El 13 de marzo del 2013, Bergiglio fue electo 266° papa, como sucesor del alemán Benedicto XVI (Joseph Ratzinger), quien renunció por problemas de salud. Bergoglio, quien tenía 76 años causó todo un revuelo por ser el primer pontífice argentino y jesuita y escogió llamarse Francisco, en referencia a San Francisco de Asís.

En sus mensajes dejó clara su posición en favor del ambiente, las críticas a los sistemas económicos actuales y pidió perdón por los abusos de la iglesia a menores de edad. También chocó con los sectores más conservadores, por abrazar a las personas homosexuales y el acercamiento de los divorciados que se volvieron a casar.

Visitó más de 60 países en el mundo y uno de sus viajes más emblemáticos fue la visita a Cuba y Estados Unidos, en el 2015, en donde Francisco tuvo un papel importante como mediador. Francisco instó a Cuba a caminar por la vía de “justicia, paz, libertad y reconciliación” y se reunió con el dictador Fidel Castro.

Francisco no visitó Costa Rica, sin embargo, estuvo muy cerca de Tiquicia, cuando participó en la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en Panamá, en el 2019.

En el 2015, Francisco visitó La Habana para reunirse con Fidel Castro. Archivo / Observatorio Romano. (OSSERVATORE ROMANO)

Problemas de salud

Cuando fue electo como santo padre, le pidió a los fieles de todo el mundo que oraran por él. “Recen por mí”, fue una de las frases emblemáticas que pronunció en la plaza de San Pedro. Miles de personas le dedicaron sus oraciones, con fuerza en los últimos años, ante los quebrantos de salud del sacerdote.

A los 21 años tuvo una infección respiratoria y por eso le quitaron parte de su púlmón derecho, mientras se formaba en el Seminario Metropolitano en Villa Devoto, Buenos Aires.

“A esa edad uno se siente omnipotente. No es que no estuviese preocupado, pero siempre tuve la convicción de que me iba a curar”, pero con el paso de los años sufriría otros padecimientos, como bronquitis o la neumonía que le provocó la muerte.

En los años 80, al sacerdote Jorge Mario le detectaron una gangrena en la vesícula, acompañada de peritonitis y pasó de nuevo por el quirófano y en esa ocasión tuvieron que “lavarle” el abdomen para retirar el pus acumulado y extirpar la vesícula dañada.

En el 2021 se sometió a una operación de colon en el hospital Policlínico Gemelli de Roma y dos años después lo atendieron por una infección respiratoria. En el 2023 lo volvieron a hospitalizar para extraerle una hernia.

En el último año, el papa experimentó un notable cambio físico. Se le veía más hinchado y más delgado y además, usó con más frecuencia su silla de ruedas, sin embargo, esto no le impidió seguir con sus deberes como líder de la iglesia.