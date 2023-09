Llegada de fuego de la Independencia a nuestro país evidenció hermandad entre Costa Rica y Nicaragua

El fuego de la independencia llegó a suelo nacional exactamente a las 11:25 de la mañana, en la frontera de Peñas Blancas, proveniente de territorio nicaragüense.

De esa manera, inició oficialmente la agenda para la gran fiesta patria del recorrido de la antorcha por las diferentes comunidades de nuestro país, entre hoy y mañana jueves.

El estudiante nicaragüense Juan Marlon Pérez López, del Municipio de Rivas, portó la antorcha que cruzó la frontera de Peñas Blancas. (Cortesía)

El estudiante nicaragüense Juan Marlon Pérez López, del municipio de Rivas, portó la antorcha que cruzó la frontera de Peñas Blancas para dársela a la ministra de educación nicaragüense, Lilliam Herrera Moreno.

Eso sí, en el acto oficial entre autoridades educativas de Nicaragua y Costa Rica no faltó antes la fiesta con el fervor cívico y presentaciones artísticas de ambos países que armaron tremenda pachanga patria y cultural.

Minutos después, la comitiva nicaragüense entregó la antorcha a la ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller Castro, quien a su vez se la dio a Angélica Guevara Obando, estudiante de octavo año del Liceo Nocturno La Cruz, en Guanacaste.

La Ministra de Nicaragua, Lilliam Esperanza Herrera Moreno, recibió la Antorcha y encendió el pebetero para que permanezca la llama prendida durante todo el acto. (Cortesía)

Ella fue elegida como la primera costarricense este año en correr con la Antorcha Centroamericana de la Libertad. Tiene 28 años, vive en Las Vueltas de La Cruz y es madre de dos hijos.

Minutos antes de recibir la antorcha, la madre estudiante afirmó en Peñas Blancas: “Esta experiencia es muy importante, es un ogullo ser la primera estudiante en recibir hoy la antorcha. Como madre soltera, soy una mujer fuerte y emprendedroa, hoy represento a todos los costaricenses”.

En la transmisión televisiva de canal 13, ella se mostró feliz por lo que viviría en cuestión de minutos. “Tengo esta recompensa tan grande que es representar a todas las madres solteras de Costa Rica. Fue una felicidad muy grande, no me lo esperaba y me siento feliz, honrada, me siento una mujer fuerte y luchadora”.

Con un baile tradicional, un grupo de estudiantes nicaragüenses inauguró el acto de recibimiento de la antorcha en Peñas Blancas. (Cortesía)

“A mis hijos siempre les he pedido que tienen que estudiar para que se conviertan en personas de bien y emprendedores como hasta hoy he sido yo”, expresó.

Una vez concluido la actividad oficial en Peñas Blancas, la antorcha saldrá de la frontera para iniciar así el muy esperado recorrido de la Antorcha de la Libertad, que terminará el jueves por la noche, en Cartago.