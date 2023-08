Funcionaria del PANI relató la tarde en que habrían obligado a renunciar a Gloriana López

Guiselle Zúñiga Coto, gerente administrativa del PANI, contó cómo fue la tarde en la que la vicepresidenta de la República, Mary Munive, y el presidente de la República, Rodrigo Chaves, supuestamente obligaron a renunciar a Gloriana López de su puesto como presidenta de la institución.

Zúñiga llegó este jueves a comparecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa y ahí dio los detalles.

Guiselle Zúñiga relató cómo fue la tarde en la que renunció Gloriana López. Foto: Albert Marín.

Guiselle contó que la tarde del 9 de junio Gloriana López y ella tenían previstas varias entrevistas de trabajo para unos puestos vacantes del PANI y que mientras estaban en eso López recibió una llamada de la vicepresidenta Mary Munive, quien le dijo que llegaría al PANI.

Una vez que llegó Munive, Gloriana la recibió en un su oficina. Minutos después la presidenta del PANI mandó a llamar a Guiselle y le dijo algo muy serio.

“Me hizo un gesto de que me acercara y me indicó que le estaba solicitando la renuncia, pero que ella no quería renunciar y que le habían dicho que si no renunciaba pues la iban a destituir y que ella había solicitado hablar con el señor presidente.

“Me instruyó que llamara al asesor jurídico y al compañero de tecnologías de información y se retiró para seguir con la reunión con la vicepresidenta”, relató la Zúñiga.

Gloriana López le contó a Guiselle que le estaban pidiendo que renunciara. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Tiempo después, como a las 6 p. m. López a volvió a llamar y le dijo que iba a renunciar a su cargo y empezó a recoger sus cosas. Por ratos se le salían las lágrimas, pero estaba bastante tranquila.

La funcionaria contó también que luego Munive salió a hacer unos pendientes y como hora y media después, ya casi de noche, regresó por la carta de renuncia.

Al final de la comisión legislativa los diputados aprobaron dos mociones, una para que llegue a comparecer Yafit Ohana Beladel, esposa del empresario Leonel Baruch y dos funcionario más del PANI.