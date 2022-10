Funcionario pone oficina en parque por remodelaciones de municipio

Una remodelación en la Municipalidad de Paraíso de Cartago causó un disgusto entre un funcionario municipal y el alcalde Carlos Manuel Ramírez Sanchez. A raíz de esto, el trabajador tuvo que desalojar su oficina e instalarse por dos horas en el parque frente al ayuntamiento.

El afectado, Luis Cordero, nos relató lo acontecido en la Municipalidad. “Yo me encontraba de vacaciones y al regresar de ellas ya no tenía oficina en el lugar donde estaba; me habían pasado al plantel. Para remediar el problema me instalaron en un escritorio de otro compañero y en diferente departamento, donde no me dejaron ni siquiera sentarme”, explicó el funcionario municipal.

Cordero, quien es el encargado del Departamento de Inteligencia Comercial de la Municipalidad, dice que el problema surge “porque les da pavor y se retuercen que yo busque cosas”. De acuerdo a su versión, parte de sus labores consiste en verificar que los dineros del ayuntamiento sean bien aprovechados.

Incluso, señaló que ha laborado 9 meses sin salario por recortes en el presupuesto.

La relación entre Luis y el alcalde Ramírez Sánchez no es la mejor y siente que a este le falta “capacidad y no tiene trayectoria.

Por su parte, el alcalde se defendió mediante la vía telefónica, cuando La Teja le consultó sobre el caso. Dijo desconocer que un funcionario haya estado laborando en el parque. Además, mencionó que “una parte está en el edificio municipal y otros haciendo tele trabajo, y cada departamento tiene su oficina”. Reiteró que no había nadie trabajando en el parque y que está realizando reacomodos en la institución para que cada uno esté en su lugar.

A pesar de lo anterior, Luis aún sigue sin un lugar fijo para realizar su labor.