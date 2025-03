Funcionarios del Hospital de Heredia piden la renuncia de directora de enfermería tras pelea, pero ella asegura ser víctima de acoso

Un grupo de trabajadores del Hospital San Vicente de Paúl, en Heredia, se pusieron de acuerdo y firmaron una carta para exigir la renuncia de la directora de enfermería del centro médico, Mildreth Garza, por una serie de supuestas irregularidades a lo largo de su gestión, entre ellas una pelea a golpes con una sindicalista.

Directora de enfermería del Hospital San Vicente de Paul (amarillo) y una sindicalista protagonizaron un colorazo cuando se agarraron a golpes (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

En el documento firmado este 11 de marzo, del cual La Teja tiene copia, adjunta información de que a Garza se le interpuso una medida cautelar con la que se le separa del puesto, con goce de salario, y se instaura a la doctora Delsa Azofeifa Cubero como directora interina.

Además, instituciones como el Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de Costa Rica (SIFUPCR), la Asociación Sindical Nacional de Inspectores (ASNISS), la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se comprometieron a presentar las pruebas que respaldan las denuncias contra la directora.

Según nos confirmó un vocero del SIFUPCR, entre las denuncias están: el presunto irrespeto a las resoluciones de readaptación, el presunto condicionamiento de ascensos, un caso de presunta pelea a las afueras del Hospital en tiempo laboral, presunta variación unilateral de jornada administrativa y presunta afectación de la imagen institucional en redes sociales.

Además, se está investigando una denuncia en relación a una presunta autorización irregular de permisos con goce salarial para acudir a actividades sociales.

La pelea a la que se refieren sucedió el pasado 6 de febrero, cuando una cámara de seguridad capturó a la directora y su secretaria agarrándose a golpes en la calle frente al hospital.

El Hospital había comunicado que iba a investigar la pelea y ese proceso sigue abierto.

Otro lado de la moneda

En La Teja conversamos con la doctora Garza, para conocer su versión de los hechos y, según nos contó, no todo es lo que parece y, en realidad, ella es la que está siendo perseguida.

“El asunto está el acoso que tienen en mi contra por la situación de agresión que yo recibí de una sindicalista de ANEP”, contó.

La situación dentro del hospital San Vicente de Paul pareciera ser mayor a la que todos piensan. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“Desde que yo llegué al hospital, ella se molestó conmigo y, desde ahí, ella empezó a amenazarme cada vez que me veía, Me decí: vieja hiju..., yo de aquí la echo porque la echo”.

Según nos explicó, la pelea se desató luego de que la sindicalista, en apariencia, le dijera un insulto y cuando se volvió para grabarla con su teléfono, la mujer se enojó y le mandó el golpe.

“Yo fui la agredida, yo le pongo una demanda en la fiscalía y eso ya está en la Fiscalía”, aseguró.

“Resulta que a los sindicatos me dicen que me van a echar porque me metí con quien no me tenía que. Ahí empieza todo el acoso y la presión”.

Además, aseguró que, en sus dos años como directora de enfermería, la Dirección Médica nunca ha recibido una denuncia en su contra.

“La verdad es que, cuando llegué al hospital, encontré un montón de irregularidades, funcionarios que se desaparecían, funcionarios a los que se le abrieron procesos porque se comprobó que llegan drogados o alcoholizados, una funcionaria no se presentó por un mes y seguía recibiendo dinero, ¿cómo se llama eso? corrupción".

“Entonces todo esa maraña que me han armado es, simplemente porque yo me metí con una sindicalista, eso es todo el asunto. Todo lo he hecho a regla, no le he faltado el respeto a nadie”, lamentó.

“Hay una mafia en el Hospital”, manifestó Garza.