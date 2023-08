Funcionarios del PANI revelaron cosas de Gloriana López que le paran el pelo a cualquiera

Los funcionarios del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) que llegaron a comparecer este lunes a la Asamblea Legislativa dejaron muy mal parada a Gloriana López Fuscaldo, expresidenta de la institución.

Diez trabajadores del PANI llegaron a dar su versión sobre las afirmaciones hechas por Gloriana López sobre varios hechos relacionados con su salida de la institución.

Una de las acusaciones hechas por López es que fue Patricia Hernández, gerente técnica del PANI, la responsable de que la atención de 41 menores que sacaron de un albergue en un allanamiento tuviera serias deficiencias.

Patricia fue una de las comparecientes de este lunes y aseguró que López acomodó las cosas a su favor, pero en realidad falló varias veces.

“Nuestra relación fue estrictamente profesional y sí debo decir que desde el inicio de mi gestión recibí algunas agresiones de su parte, lo cual le hice ver, irrespetos, entonces la relación no fue del todo buena o como uno esperaría, que sea profesional.

“No lo comparto (las declaraciones de López), debo decirlo que esto es dentro del contexto de un allanamiento que se realizó en una organización no gubernamental donde se rescatan a 41 menores de esas y efectivamente eso es algo técnico, la gerencia técnica organiza un operativo y el equipo de despacho de presidencia y lo que hicimos fue habilitar un albergue para recibir con las condiciones idóneas a los 41 adolescentes, estaba en Guápiles”, dijo la funcionaria.

Hernández aseguró que pese a que ya estaba todo coordinado, López se negó a enviar a los menores al centro y los metió en un auditorio que no tenía las condiciones necesarias.

Nadie sabe sobre el caso de Baruch

Otros de los temas que se tocaron en la comisión es sobre la petición que habría hecho el funcionario de Casa Presidencial, Gabriel Aguilar, de que se analizara con cuidado el expediente de los hijos de Leonel Baruch.

Gloriana había dicho que en marzo, luego de recibir la llamada de Aguilar, ella remitió el caso a Steven López, un trabajador del PANI.

“Desconozco que ese caso haya llegado a la presidencia ejecutiva, si era una práctica usual de la expresidenta ejecutiva remitir casos, pero de índole personal como podrá constar en la prueba que se adjuntó hoy en la mañana, pero específicamente ese caso no se aportó”, dijo Steven.

La gerente técnica del PANI también reveló datos interesantes sobre el comportamiento de López y varias supuestas renuncias.

“Ella renunció en infinidad de ocasiones, tenemos documentados tres: 25 de abril, 30 de abril y 4 de mayo y en sus renuncias nos indicaba, ‘voy a decirle al señor presidente que me busque otro puesto en otro lugar donde sí me merezcan porque el PANI está enfermo y yo no me voy a enfermar con ellos y no voy a permitir que mi imagen se caiga”, eso fue constante.

Los trabajadores dijeron además que muchos de ellos recibieron acoso sexual y laboral por parte de López, que era común de que ella les hiciera comentarios sexualizados y eso los hacía sentir incómodos.

Los funcionarios también dijeron que López no se presentaba a trabajar en horario de oficina, sino que llegaban muchas veces ya cuando los funcionarios habían salido y eso afectaba el funcionamiento de la institución, porque se dificultaba hacer trámites.