Futuro periodista se entrena como entrevistador en el censo

Jeferson Chacón es un joven de 18 años que pese a tener una discapacidad siempre ha luchado por sus sueños y ahora más que nunca está aferrado a la meta de ser periodista.

El vecino de Cartago tiene osteogénesis imperfecta, es una enfermedad que hace que sus huesos sean extremadamente frágiles por tener falta de colágeno y calcio, por lo que debe cuidarse mucho de no llevarse golpes.

Jeferson anda en su silla de ruedas por todo lado, él sabe que los límites están solo en la mente. Foto: Cortesía de Jeferson Chacón. (Cortesía de Jeferson Chacón)

Este futuro periodista forma parte del equipo de entrevistadores que anda recorriendo las calles del país para recopilar la información del décimoprimer censo nacional de población y el sétimo de vivienda y está muy contento porque es su primer trabajo, lo que le permite ayudarle a su mamá, Paola Zamora.

“Ahorita estoy trabajando porque tengo que ayudar a mi mamá a pagar mi universidad, estoy estudiando Periodismo en la Universidad Latina y me gustaría especializarme en Periodismo Deportivo. Este trabajo también me está ayudando a agarrar confianza para hablar frente a la gente porque al principio me daba vergüenza”, contó.

Jeferson dice que le gusta su labor porque sabe que el censo es muy importante para el país, aunque algunas personas le complican la tarea, ya que no quieren participar.

“Como todo, hay gente muy respetuosa y muy amable y otra no tanto, también hay quienes se sorprenden por la enfermedad que tengo en los huesos porque debido a eso ando en silla de ruedas.

“Recuerdo que a la tercera casa que fui nadie me quería salir y una hija de los dueños de la vivienda andaba en la pulpería y regresó mientras yo estaba tocando el portón, le pedí que me llamara a la mamá y cuando le dije a la señora que era para hacer el censo me dijo que ellos no iban a contestar eso, fue un poco grosera, pero también hay gente muy agradable, un día de estos un señor hasta me regaló una manzana después de que lo entrevisté”, contó.

El censista sale de su barrio con varios compañeros y cada uno se va quedando en su sector. Foto: Cortesía de Jeferson Chacón. (Cortesía de Jeferson Chacón)

Sin quite a los aguaceros

El encuestador trabaja de lunes a sábado de 8 de la mañana a 3:45 de la tarde y va a almorzar a la biblioteca de Cartago. Asegura que a veces ni toma el tiempo de la merienda de la tarde para salir un poquito más temprano y que así no lo agarre el aguacero, pero qué va, ya varias veces ha llegado empapado a la casa.

“Por lo menos dos veces me he mojado tanto que he tenido que llegar a la casa a cambiarme, aunque uno lleve sombrilla siempre se moja”, dijo.

Jeferson sale de su barrio con otros censistas y en el camino cada quien se va quedando en el sector que le toca, porque trabajan solos, a él le tocó el centro de Cartago.

“Sé que lo que estoy haciendo es importante, me alegra tener mi primer trabajo, a las personas con discapacidad nos cuesta aún más encontrar dónde trabajar, además, sé que esta información ayudará al país en la economía y otras áreas”, aseguró.

El muchacho estudió en la escuela Sagrado Corazón de Jesús, en Cartago y en el liceo Braulio Carrillo Colina en San Rafael de Oreamuno, y asegura que nunca tuvo problemas por su condición, ya que siempre los directores, profesores y compañeros lo ayudaron y apoyaron mucho y los centros educativos siempre tuvieron las rampas y todo lo necesario para que se movilizara; sin embargo, dice que como sociedad se debe mejorar mucho en cuanto al trato hacia las personas con discapacidad.

Recuerde apuntarse al censo cuando los encuestadores lleguen a su casa porque es importante para el país. Foto: Mayela López. (Mayela Lopez)

“Siento que discriminación siempre va a haber porque desde que estaba pequeño la gente se me queda viendo raro por mi enfermedad, pero uno siempre tiene que estar preparado y cuando uno crece va entendiendo que muchas veces la gente por chismear se le queda viendo a uno o hasta por curiosidad.

“También es importante mejorar el tema de la accesibilidad hasta en las aceras porque a veces tiene uno que dar vueltas largas en la calle porque no se puede subir a la acera y eso es peligroso porque se expone uno a que lo golpee un carro”, añadió.

Jeferson espera que cuando termine el censo le salga otro trabajito porque quiere seguir metiéndole el hombro a su mamá.

“Quiero motivar a otras personas que quizá tengan alguna enfermedad y se sientan desanimadas por no conseguir trabajo o también está la gente que solo por pereza o porque no quieren pasan acostados en la cama con el teléfono, deberían buscar un trabajo, es una bonita experiencia”.