Ahí llegó otra gran bendición. La gente de Toyota fue demasiado linda, me dejaron bien claro que piensan en la gente que la pulsea, salió una gerente y me dijo: ‘vea don Édgar, estamos en octubre del 2010, el carro que se ganó es modelo 2009, pero si se espera un mes le doy el 2011 que nos va a entrar’. ¿Dígame usted quién hace eso con una persona humilde? Yo le respondo, eso no lo hace nadie. Me devolví superfeliz y no lo podía creer, me iban a dar no solo un carro del año, sino el del año siguiente.