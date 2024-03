Ganador de la promo de La Teja con Münkel: “El premio me cayó del cielo, tengo mucha fe en Dios”

Para Don Carlos premio llegó como un regalo del cielo (Cortesía)

A Carlos Ernesto Mora Mora, su fe en Dios, le dio un gran regalo gracias a que activó el código Teja de este jueves 14 de marzo, por lo que resultó ganador de una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 102 mil colones), canjeable en cualquier sede de Ópticas Münkel.

Mora tiene mucho tiempo de ser un fiel lector de La Teja, pero nunca activó el código, hasta que una emergencia con sus anteojos lo motivó a participar.

“El premio me cayó del cielo, porque un día de estos me desperté en la madrugada, se me cayeron los anteojos y me les paré encima, se me rayaron todos, pero Dios me dio la bendición de salir favorecido para sustituirlos. Es la primera vez que gano y que participo, siempre lo activa mi esposa, y por esto participé. Yo tengo mucha fe en Dios”, contó emocionado.

Este vecino de San Juan de Dios de Desamparados, es un fiel lector de La Teja, ya que lo compra desde hace años porque es un fanático del fútbol, hasta fue árbitro profesional.

“Nunca la he dejado de comprar, me gustan mucho los deportes, ya que yo fui árbitro de fútbol en primera y segunda división, me inicié en el colegio y de ahí seguí para arriba. A mí me gusta, como a toda persona que es aficionada a un equipo. Yo estuve 16 años en la Federación de Fútbol y siendo sincero, desde pequeñito soy liguista, pero no envenenado”, contó.

Don Carlos espera seguir probando suerte ahora que esta se puso de su lado.