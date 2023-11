Ganador de la promo de La Teja con Münkel: “El premio llegó muy oportuno”

Vecino de Desamparados nunca había sido ganador (Cortesía)

Carlos Eugenio Fernández Ramírez fue el gran afortunado de ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 104 colones), canjeables en Ópticas Münkel, solo por activar el código de La Teja de este viernes 10 de noviembre.

Fernández aseguró que el premio llegó en el mejor momento, por lo que está muy contento, aunque no sea él quien le vaya a sacar provecho.

“Me cayó muy bien, bueno, la verdad es que cualquier premio cae siempre muy bien, pero la realidad es que fue muy oportuno. Yo uso gafas constantemente y en este momento no ocupo, pero tengo un familiar que, precisamente, está necesitando gafas y ya eso es un montón para lograrlo, entonces cayó muy bien porque alguien lo va a utilizar”, contó.

Don Carlos agregó que es la primera vez que la suerte le sonríe con el código Teja, a pesar de que ya tiene bastante de activarlos.

“Esta es la primera vez que gano, yo creo que tengo como dos años de estar activando los códigos. Siempre he sido suscriptor, porque las notitas son cortitas, precisas y muchas no las tienen otros medios, entonces me gustan mucho nacionales y sucesos.

“Por ejemplo, hoy (viernes) leí una noticia que me complació mucho, aunque suene feo, y es el hecho de que le vayan a dar prisión preventiva, por lo menos a la mayoría de los que cometieron el robo en el Banco Nacional”, explicó.

El vecino del Carmen de San Antonio de Escazú quedó muy sorprendido cuando se enteró de que Ópticas Münkel es un centro médico en general y que cuenta con muchas otras áreas para cuidar la salud como odontología, ginecología, medicina general, nutrición, psicología y muchos más.

“No sabía eso, qué bueno eso, información muy oportuna. Hoy activé también, si vuelvo a ganar puedo aprovechar el premio en alguna de esas especialidades”, expresó.

Fernández seguirá informándose con La Teja y activando el código porque sabe que la suerte se puede poner de su lado muchas veces más y volver a resultar ganador.