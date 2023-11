Ganador de la promo de La Teja con Münkel: “Este premio es una bendición porque necesitaba unos lentes”

Ángel Alvarado es el feliz ganador gracias a Ópticas Münkel. Cortesía.

Don Ángel Alvarado Villegas está con una sonrisa de oreja a oreja, ya que el pasado lunes 6 de noviembre recibió una gran sorpresa, al confirmarle que se había ganado una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 106 colones).

Este vecino de San Sebastián de San José nos contó que el premio le cayó justo en el momento que más lo estaba necesitando.

“Me siento muy contento porque estaba necesitando lentes para leer, este premio es una bendición”, comentó.

Don Ángel, de 74 años, nos confesó que el premio lo saca de un apuro porque la necesidad es urgente de unos lentecitos.

“Todos los días compro el periódico por una pulpería de la casa, donde siempre me lo guardan, porque no me puedo quedar sin activar los códigos.”, comentó.

Alvarado nos dijo que esta es la sexta vez que gana con La Teja, y nos comentó que todos los días, después de un buen desayuno se sienta a leer el periódico.

“Me encanta leer La Teja viene muy completa, mi parte preferida son los juegos y la sección de deportes”, detalló.

Don Ángel nos contó que él lleva más de 10 años pensionado y que uno de sus pasatiempos favoritos es jugar con sus nieticos, asistir a la iglesia y ver televisión.

Si usted desea ganar como don Ángel Alvarado, tan solo active nuestro código, el cual sale en la esquina superior derecha de nuestra portada. Para activarlo lo único que tiene que hacer es entrar a www.lateja.cr los datos que se piden son básicos y no se solicita ninguno sensible.

Solo debe responder una pregunta muy sencilla. La promoción será durante los siete días de la semana y será la misma cantidad, 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel.