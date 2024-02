Ganador de la promo de La Teja con Munkel: “Los tiempos de Dios son precisos”

Don Gonzalo ya ha ganado dos veces con el código Teja (Cortesía)

Gonzalo Pacheco León fue el fiel lector quien con la promoción del código Teja salió premiado con una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 103 mil colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Pacheco activó el código Teja de este viernes 16 de febrero y la suerte le sonrió, por ello podrá cambiar sus anteojos y cuidar más sus ojos.

“Yo había ganado antes, hace un tiempo, pero esta fue una gran sorpresa. Cuando me llamaron no lo podía creer, me impresionó. Lo más seguro es que lo voy a invertir en mí, porque ya ocupo un cambio de lentes”, explicó.

El vecino de Pozos de Santa Ana reconoce que no siempre puede comprar y activar La Teja, pero que cada que lo hace tiene la fe de que las cosas llegan en el mejor momento.

“Antes era suscriptor, ahora lo compro cuando puedo y cada vez que lo compro activo el código. Me gusta mucho, entonces lo compró, lo activo, lo leo y luego hago los pasatiempos y todo eso. En 18 años solo he ganado dos veces, pero en el momento preciso, los tiempos de Dios son precisos”, concluyó emocionado.

Don Gonzalo seguirá activando los códigos porque sabe que si vuelve a resultar ganador podrá aprovechar la tarjeta de regalo en alguna otra especialidad del centro médico de Münkel, o bien regalárselo a algún familiar o ser querido que lo necesite.