Ganador de la promo de La Teja con Münkel: “Me llegó por adelantado el regalo de cumpleaños”

Johnny Villafuerte es un fiel lector de La Teja. Cortesía

Johnny Villafuerte Espinoza anda muy contento, ya que el pasado domingo 5 de noviembre recibió una gran sorpresa, al confirmarle que se había ganado una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 106 colones).

Don Johnny nos comentó que él es un fiel lector de La Teja y por eso sabía que Ópticas Münkel, aparte de tener varias sucursales especializadas para los ojitos, también tiene un centro médico.

Este vecino de Esparza de Puntarenas nos contó que el premio le cayó en el momento que más lo estaba necesitando, es por eso que no pierde su fe y todos los días activa el periódico.

“Todos los días leo La Teja, en compañía de un pinto, huevos y café. Este premio es una bendición, es mi regalo de cumpleaños adelantado”, dijo.

Villafuerte, de 49 años, nos confesó que es la segunda vez que sale ganador de La Teja.

“Con el primer premio ayudé a mi hija, y ahora me voy a hacer unos lentes, porque ya me tocaba cambiar los que tengo”, agregó.

Don Johnny Villafuerte nos confesó que es una persona bastante activa, es por eso que todos los días se levanta a las 3 a. m. para llegar al trabajito a las 4 a. m.

“Yo trabajo repartiendo pollo y todos los días me levanto tempranito, en mis tiempos libres me gusta ver televisión y los fines de semana me encanta leer el Novelón y hacer los crucigramas de La Teja”, expresó.

Don Johnny quedó muy contento con su premio, ya que nos comentaba que el próximo 18 de noviembre cumple 50 años y espera pasar el día con su familia estrenando lentes.