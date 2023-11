Ganador de la promo de La Teja con Münkel: “Voy a usar el premio para ayudar a mi hijo”

Don Alfonso Murillo nos contó que todos los días activa el código de La Teja. Cortesía

Un vecino de Sabana Sur fue el lector que salió favorecido con una tarjeta por 200 dólares (aproximadamente 107 colones) canjeables en Ópticas Münkel, por activar nuestro código del miércoles 1 de noviembre.

Alfonso Murillo Rivera tuvo la suerte de su lado este miércoles, hecho que lo tiene muy contento, porque lo estaba esperando.

“Todos los días me llega el periódico a casa, y todos los días activo el código para participar. El periódico es algo que no me puede faltar porque a uno se le hace costumbre leer”, comentó.

Murillo, de 76 años, nos atendió muy feliz, por eso nos confesó lo que tiene planeado hacer con su premio.

“Recientemente, me hice unos lentes, y ahora que me llegó la suerte, voy a usar la tarjeta de regalo para ayudar a mi hijo que tiene molestias en la vista, y si alcanza voy a ayudar a mi nieta”, añadió.

Don Alfonso nos dijo que este premio le cayó muy bien, porque ahora podrá ayudar a uno de sus familiares.

“Me cayó de maravilla, porque en estos momentos todo está muy difícil”, dijo.

Murillo nos comentó que le encanta leer La Teja y que los fines de semana en compañía de su esposa realizan todos los juegos; además nos comentó que le encanta ver series de televisión y en sus tiempos libres hacer manualidades.

Si usted desea ganar como don Alfonso Murillo Rivera, tan solo active nuestro código, el cual sale en la esquina superior derecha de nuestra portada.

Solo debe responder una pregunta muy sencilla. La promoción será durante los siete días de la semana y será la misma cantidad, 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel