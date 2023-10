Ganador de la promo de La Teja con Münkel: “Yo tenía fe de que iba a ganar”

Manuel estaba esperando ser el ganador con mucha fe (Cortesía)

Un vecino de la provincia de Heredia fue el lector que salió favorecido con una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel, por activar nuestro código del jueves 19 de octubre.

Manuel Soto Torres tuvo la suerte de su lado este jueves, hecho que lo tiene muy emocionado, porque lo estaba esperando.

“Es una alegría gigante, tengo años de comprar el periódico, siempre participo, porque me gusta leer La Teja. Ayer me levanté, me di cuenta y estaba muy contento, yo tenía la fe de que iba a pegar”, contó.

El vecino de San Pablo agregó que la suerte le llegó cuando más la necesitaba, porque con sus anteojos ya casi no podía ver.

“Me hicieron estos anteojos en enero y quedaron mal, mal y a un metro del carro yo no puedo ver un número de placa, no me sirvieron para nada, por dicha ya llegó la solución para ir por otros anteojos o que me revisen estos”.

A Soto le encanta leer el periódico y está contento de que lo va a poder disfrutar más.

“Yo soy superfan de La Teja, los deportes no me pueden faltar, después me gusta mucho lo del gobierno, lo nacional y aunque no me gusta tanto, también veo los sucesos, de todo lo que pasa en Costa Rica y el mundo”.

Él va a seguir activando los códigos porque sabe que puede volver a ganar e invertir su premio en cualquier servicio médico que ofrece Münkel.