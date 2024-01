Ganador de la promo de La Teja y Münkel: “Gracias a Dios se me concedió el milagro”

Don Gerardo asegura que el premio es como un milagro. (Cortesía)

Un adulto mayor fue el afortunado de ganarse la promo del código de La Teja de este domingo 14 de enero, premio que él recibe como un milagro.

Don Gerardo Alfredo González Chaves, de 72 años de edad, fue el lector que tuvo la suerte de ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

González se mostró muy emocionado y agradecido de que la suerte le sonriera, porque es la primera vez que gana y justo cuando más lo necesita.

“Es la primera vez que gano, gracias a Dios se me concedió el milagro y el premio es para mí, porque lo estoy necesitando, yo uso anteojos de aumento porque de cerca no veo bien y tengo un problema en el ojo derecho, como una especie de catarata. En este momento estoy usando unos de esos de mil pesos que venden, me ayudan por lo menos para leer”, comentó.

El vecino de Tibás no puede comprar La Teja todos los días debido a que la situación económica es complicada, pero trata de hacerlo al menos de día por medio y siempre que la hace, su hija le ayuda activando el código.

“Tengo años de leerlo, me gusta leer los deportes y las noticias siempre”.

Don Gerardo aseguró que seguirá activando La Teja, porque tiene fe de que al igual que él, la suerte le llegue para su hijo, que también la necesita.