Ganador de la promo de La Teja y Ópticas Münkel al fin podrá tener los lentes que necesita

Giovanni Palermo aprovechará el premio que le dará Ópticas Münkel para comprarse unos anteojos. Cortesía.

Gracias a La Teja y a Ópticas Münkel, don Giovanni Palermo podrá tener los anteojos que tanto necesita.

Este vecino de Los Ángeles de Cartago fue el afortunado ganador de una orden de compra por $200 (aproximadamente 103 mil colones), que podrá canjear en Ópticas Münkel y contó, entre la emoción y el asombro, que aprovechará este regalo en su persona, pues está urgido de unos lentes.

“Ayer (martes anterior) iba saliendo del trabajo cuando me hicieron la llamada. Hace tiempo me hice un examen de la vista y me dijeron que necesito lentes, pues tengo problemas para leer y ahora podré tener los anteojos que necesito, porque estoy que casi no veo.

“Jamás imaginé que iba a ganar, nunca me pego nada y la verdad estoy muy feliz”, dijo el señor de 52 años.

Fieles

Don Giovanni trabaja como chofer en una guardería y vive con su mamá, doña María Teresa Quesada. Ambos se declaran fieles lectores al diario.

“Somos suscriptores de La Teja desde hace más de 10 años, precisamente cuando costaba la tejita. Soy fiebre de los deportes, me gusta el fútbol y es la sección que más disfruto, soy aficionado al Cartaginés (don Giovanni se agüevó cuando le contamos que los brumosos perdieron contra la ADG).

“Yo me despierto a las 4:30 a.m. todos los días y ahí está el diario, en la puerta de mi casa. Mientras estoy desayunando, a eso de las 6:30 de la mañana saco el rato para leerlo todo. Me gustan las secciones de nacionales y deportes”, afirmó.

Una vez que se va para el trabajo es doña María Teresa, quien a sus 85 años no pierde el tiempo y se pega la leída del periódico.

“A mi mamá le encantan todas las secciones, ella también lo lee desde la primera y hasta la última página”, afirmó.