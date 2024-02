Ganador de la promo de La Teja y Ópticas Münkel: “Estos premios son una salvada”

Ervin Abarca se comprará unos lentes en Ópticas Münkel.

Ervin Abarca Ramírez está bastante contento ya que, este domingo 25 de febrero, recibió una llamada que le alegró un montón.

Y es que este vecino de Desamparados fue el ganador de la promoción de La Teja con Ópticas Münkel, por lo que se pegó una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 102 mil colones), por solo activar el código que viene en la esquina superior derecha de la edición impresa del periódico.

Al afortunado le comentamos que Ópticas Münkel, aparte de tener varias sucursales, también tiene un centro médico, fue por eso que aprovechó para contarnos lo que tiene pensado hacer con su premio.

“Este premio lo voy a usar para mí, ya que hace un año me operé de los ojos y ya me tenía que hacer unos lentes, estos me van a ayudar para ver de cerca, ya que trabajó en mecánica, además me ayudarán para refrescar la vista”, comentó Abarca.

Don Ervin, de 68 años, nos contó que este premio le cayó de pelos, ya que se ahorra gran cantidad de platica.

“Estos premios son una salvada para uno, porque uno ahorra”, expresó.

Este fiel lector de La Teja, todos los días activa el periódico.

“Soy fiel a La Teja, todos los días voy por el periódico a una panadería que está cerca de la casa y de paso compro el pancito para desayunar”, expresó.

LEA MÁS: Dos muy buenas opciones para comprar sus antejos en Ópticas Münkel

Una de las cosas que más le gusta a Ervin del periódico son las noticias y los juegos, ya que se entretiene bastante.

Además, nos confesó que una de las cosas que más disfruta en su tiempo libre es ir a la playa y compartir con su linda esposa.