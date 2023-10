Ganador de la promo del código de la Teja con Münkel: “El premiecito me llegó apenas”

Don Carlos siempre ha activado el código de La Teja, pero es la primera vez que sale favorecido (Cortesía)

Un vecino de San Pedro de Montes de Oca fue el lector afortunado en ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel, por activar nuestro código del pasado miércoles 04 de octubre.

Don Carlos Chaves Chaves tiene muchos años de informarse con La Teja y siempre activa el código de las promociones, pero es la primera vez que resulta favorecido.

“Me siento muy bien, muy contento, siempre es bueno ganarse un premiecito, uno se siente muy bien, muy contento” explicó.

LEA MÁS: ¿Qué enfermedades de la vista se pueden corregir con lentes de contacto?

El premio a Chaves le llegó en el momento correcto, porque ya necesitaba ir a una óptica por un trámite muy importante.

“Ahorita tenía que ir a que me vieran los lentes porque estoy viendo un poquito mal con los que tengo y ahora voy a lograrlo. Me llegó apenas y con un premio así uno tiene que estar muy contento y muy agradecido con Dios”, explicó.

El vecino de Lourdes de Montes de Oca es un fiel lector de La Teja desde hace años y siempre activa los códigos por medio de su hija, quien nunca le falla.

“Tengo muchos años de leer el periódico, mi hija no falla en activarlo siempre, porque me lo dejan en la casa. No tengo nada favorito, me gusta mucho ver los deportes, pero uno siempre termina viendo todo”, contó.

Don Carlos espera que le sobre parte del premio para poder invertirlo en otra área de su salud, ya que Münkel tiene diversos servicios médicos.