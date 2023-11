Ganador de la promo del código de La Teja con Münkel: “El premio me llegó demasiado bien”

Esta es la tercera vez que don Francisco gana con el código de La Teja (Cortesía)

Francisco Acosta Castillo fue el lector afortunado de este sábado 4 de noviembre que tras activar el código Teja logró ganar una tarjeta de regalo de 200 dólares (aproximadamente 104 mil colones) canjeable en Ópticas Münkel.

Acosta asegura estar muy feliz de que la suerte le haya sonreído este sábado, porque el premio llegó en el momento que más lo necesitaba.

“El premio me llegó demasiado bien, buenísimo, buenísimo porque ya necesitaba ir a hacerme unos anteojos nuevos”, contó.

El vecino de Calle Blancos agregó que su fidelidad y fiebre por leer el periódico ya lo han hecho ganar en otras ocasiones.

“Ya con esta es la tercera vez que pego, hace como dos años fue la primera vez, me hice unos lentes para mí, a principios de año también y se lo di a mi señora y ahora me toca cambiarlos a mí, espero me alcance y me pueda servir porque están muy caros, pero es una gran alegría”, mencionó.

Don Francisco aseguró que todos los días compra La Teja y activa el código y que por eso le ha ido bien con los premios.

“Yo la compro siempre, me gusta mucho, sobre todo Nacionales, Sucesos y Deportes, más ahora que estoy feliz porque Saprissa ganó el clásico”, concluyó.

Él y su familia seguirán activando códigos porque saben que pueden ganar muchas veces más y que en Ópticas Münkel pueden tener acceso a otras especialidades médicas.