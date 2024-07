Ganador de La Teja y Ópticas Münkel: “Este premio es una bendición del cielo”

Vecino de Heredia le podrá pegar un empujón a su mamita. captura

Don Alex Agüero Leal se llevó una linda sorpresa el pasado domingo 30 de junio.

Y es que él fue el fiel lector de La Teja que activó nuestro código ganador y, gracias a eso, se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (poco más de 106 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Este vecino de San Joaquín de Flores, en Heredia, nos confesó que estaba bastante contento con el premio, ya que le podría ayudar a una persona muy especial.

“Este premio será para mi mamita Esmeralda Leal, de 83 años, ya que hace dos años no se cambia los lentes y tiene problemas de la vista”, comentó.

Este seguidor nos contó que es la primera vez que ganaba con La Teja.

“Llevaba años activando, pero nunca me gané nada hasta ahora. Cuando activé no pensé que me fueran a llamar, pero después recibí la noticia”, comentó.

Para este señor de 53 años, el premio le cayó muy bien al bolsillo, porque cuenta que estaba viendo a ver de qué manera le cambiaba los lentes a su mamita.

“Este premio para mí es una bendición del cielo”, agregó.

Agüero nos contó que él todos los días compra y activa el periódico en una pulpería cerca de su casa.

“La Teja es una de las cosas que no pueden faltar en la casa, todos los días me las guardan en la panadería, hasta las pago por adelantado, ya que me gusta mucho. De hecho, una de mis partes favoritas es el crucigrama y los deportes, porque soy morado de corazón”, comentó.

Este fiel seguidor es agente de ventas, pero nos contó que una de las cosas que más le gusta hacer es ir al gimnasio, caminar y ver la naturaleza que tiene nuestro lindo país.