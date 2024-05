Ganador de La Teja y Ópticas Münkel: “Este premio me cayó como anillo al dedo”

Don José Acuña Marín activó y ganó. Cortesía

José Acuña Marín, vecino de Tibás, fue el lector que salió favorecido con una tarjeta de regalo de 200 dólares (poco más de 100 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel, solo por activar el código de La Teja el pasado viernes 3 de mayo.

El suertudo nos contó que estaba muy contento por el premio, de hecho nos dijo de una vez cómo piensa utilizarlo.

“La verdad es que este premio me cayó muy bien, como anillo al dedo, porque hace tres años no me hago un cambio de lentes y ya me hacían falta unos porque tengo problemas de la vista”, detalló.

Este fiel lector de La Teja, de 64 años, dice que es la primera vez que gana y que esta vez fue el favorecido porque todos los días activa los códigos con mucha fe.

“La fe me hizo ganar este premio. Yo todos los días voy a una pulpería que está ubicada por la casa para comprar el periódico”, comentó.

Este tibaseño asegura que gracias a este premio, se ahorra una buena platica, especialmente ahora que todo es tan caro.

A este fiel seguidor de La Teja, una de las cosas que más le gusta del periódico son los deportes, ya que apoya al Deportivo Saprissa. Además, comparte el periódico con sus papás, Betty Marín, de 86 años, y Pedro Acuña, de 96 años.

“Yo me dedico a cuidar a mis papás, pero una de las cosas que más me gusta hacer en mi tiempo libre es escuchar música y ver televisión”, comentó este fiel lector.