Ganador de Ópticas Münkel: “Este premio me cayó de maravilla“

Mauricio Seravalli Rojas, es un fiel lector de La Teja.

Mauricio Seravalli Rojas, fiel lector de La Teja, activó nuestro código el pasado viernes 29 de diciembre y por eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 104 mil colones), canjeables en Ópticas Münkel.

A Rojas, de 50 años, le contamos que Ópticas Münkel aparte de tener varias ópticas, también tiene un centro médico, el cual vela por la salud de sus pacientes; sin embargo, nos contó lo que tiene planeado hacer con su premio.

“Este premio me cae excelente porque hace un año me tenía que hacer el cambio de los lentes, ya que me cuesta ver y tengo que esforzarme más con la vista”, comentó.

Este vecino de Moravia nos confesó que este premio le cayó de maravilla, ya que es un ahorro a su bolsillo.

“Uno se ahorra plata, más en mi caso que tengo que usar lentes progresivos y esos son más caros”, agregó.

Don Mauricio todos los días activa el periódico antes de irse para el trabajo. Este vecino de Moravia también nos confesó que comparte La Teja con su mamita, quien es la primera en leerla una vez que llega a su casa.

“Tuve la suerte de salir ganador, yo comparto La Teja con mi mamá, ya que a ella le encanta hacer crucigramas y los juegos; también los fines de semana que voy a jugar fútbol lo comparto con mis amistades”, comentó.

Mauricio nos confesó que su parte favorita del periódico son los deportes y los sucesos; además, nos dijo que esta vez, es la quinta ocasión que gana, y que por eso va a seguir activando.

“No soy aficionado a ningún equipo, pero la verdad me gustan los deportes; por ejemplo, me gustaba cuando Limón iba en primera división y también San Carlos, ya que mis padres son de allá”, agregó.