Ganador de promo de La Teja con Münkel: “El día que me falte La Teja no voy a estar completo”

Ganador del código Teja necesita un examen médico (Cortesía)

A un fiel seguidor de La Teja le volvió la suerte esta semana con la promoción del código Teja y fue el ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Don Edwin Gerardo Morales González fue el ganador de este miércoles 27 de marzo, con lo que espera cumplir dos propósitos muy importantes para cuidar la salud de sus ojos.

“Estoy muy bien, muy contento, es la segunda vez que pego con ustedes, el premio me cayó excelente, porque yo fui operado de los ojos y, de nuevo, me están molestando. Entonces tengo que hacerme un examen complicado, fondo de ojo, algo así se llama, por lo que voy a aprovechar”, comentó el señor de 78 años de edad.

Morales agregó que teme que tenga que usar anteojos todo el tiempo, porque en la actualidad solo los utiliza para leer, pues es un gran amante de la lectura.

“Uso anteojos solo para leer, yo fui operado de las famosas cataratas y desde eso uso, pero no todo el tiempo, solo para leer La Teja, hacer el crucigrama en La Teja y ver los deportes”.

El vecino de Pavas contó que lee La Teja desde que salió y que, poco a poco, se ha convertido en parte indispensable de su vida.

“Yo compro La Teja desde que salió, desde que valía 100 colones. Una vez me pegué 70 mil colones en supermercado y me sirvió mucho y ahora este será para la vista. Ahora un desayuno sin La Teja no es desayuno, el día que me falte La Teja no voy a estar completo”.

Aunque don Edwin disfruta leer todo el periódico, los pasatiempos y los deportes son sus secciones favoritas, sobre todo los días después de que juega el Deportivo Saprissa, porque es un morado de corazón y siempre quiere estar en todas con su equipo.

Morales espera que el premio le alcance para el examen que necesita y para unos anteojos contra el sol y si no, seguirá activando los códigos con la fe de volver a ganar con La Teja y Münkel.