Ganador de promo de La Teja con Münkel: “El premio me cayó puras tejas”

Ganador del código Teja está que brinca de felicidad (Cortesía)

A un fiel seguidor de La Teja, por fin le sonrió la suerte tras años participando en las promociones del código Teja, ya que fue el ganador de una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 101 mil colones) canjeables en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Dermont Wilson Chacón fue el favorecido de este jueves 21 de marzo y con ello podrá solucionar un problema de salud.

“Contentísimo con este premio, yo soy superfan de La Teja, me encantan los artículos, todo lo que viene ahí es apto y agradable, y nunca lo esperé. Tengo años de estarlo activando y ahora lo voy a usar para mis anteojos. El premio me cayó a puras tejas. La Caja me dio cita, pero hasta para el año 2025″, mencionó.

Este vecino de San Miguel de Desamparados asegura que tiene mucho que agradecerle a La Teja, porque gracias a la sección “Le echamos el hombro” encontró trabajo hace cuatro años.

“Mi trabajo lo tengo gracias a ustedes, porque hace cuatro años ustedes postearon una oportunidad de hotelería y, actualmente, estoy trabajando ahí. Yo siempre le digo a mis amigos que ustedes tienen muchas oportunidades”, contó agradecido.

Chacón espera seguir activando el código y participando en nuestras promociones, porque tiene claro que la suerte puede volver, y él o alguno de sus seres queridos puede salir beneficiado para ser atendido en alguna especialidad que ofrece el centro médico de Münkel.