Ganador del código de La Teja y Münkel: “Ha sido un grandioso milagro”

Un fiel lector de la Teja podrá salir de un apuro gracias a que activó el código Teja este sábado 18 de noviembre, con lo que pudo ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Aunque Rándall De Jesús Navarro Innecken asegura que tiene muchos años de leer el periódico, esta es la primera vez que gana.

“La verdad que el premio me cayó de gloria, porque de casualidad yo uso anteojos para poder leer y los estaba buscando para activar el código y no los encontraba, entonces dije que ojalá me lo pegue porque necesitaba. Ha sido un grandioso milagro”, contó.

El vecino de Goicoechea está muy feliz porque es la primera vez en muchos años que la suerte le sonríe y va a poder cuidar su salud.

“Por dicha lo voy a poder aprovechar yo, es la primera vez, me llegó cuando más lo necesitaba”, agregó.

Navarro disfruta mucho de todo el periódico, pero sus secciones favoritas son las de espectáculos y sobre todo las tiras cómicas.

Ahora él espera que la suerte lo siga sorprendiendo y por eso seguirá participando, porque sabe que si vuelve a ganar puede invertir el premio en cualquier especialidad que ofrece Ópticas Münkel.