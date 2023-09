Ganadora de la promo Código La Teja con Münkel: “Fue el regalo de Navidad adelantado”

Doña María es vecina de La Unión y una fiel seguidora de La Teja (Cortesía)

Doña María Hidalgo Quirós fue la gran afortunada de ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel por activar nuestro código del pasado miércoles 27 de setiembre.

La vecina de Tres Ríos, de La Unión de Cartago, tras años de leer La Teja y activar los diferentes códigos, por fin topó con suerte.

“Me siento feliz, ni yo me lo creía, al principio mi hijo creyó que era una estafa, como ahora ya no uno sabe ni en qué creer, pero como es una realidad, me siento superfeliz, superrealizada y muy agradecida, porque ocupaba un cambio de anteojos que hace como cuatro años no me los cambio”, contó.

LEA MÁS: Si se le dificulta ver con poca luz es mejor que visite Ópticas Münkel

Hidalgo agregó que aunque tiene años de comprar La Teja y siempre ha sido muy bendecida en otros aspectos, nunca había ganado, pero la suerte le llegó en el momento justo.

“Me llegó apenas, como caído del cielo, fue el regalo de Navidad adelantado”, agregó.

La brumosa espera que además de sus lentes, le sobre parte del premio para algo más, ya que le gustaría invertir en otro de los servicios médicos que tienen en Ópticas Münkel.

“Yo me haría de todo, porque de todo necesito, pero si me sobra tal vez me haga algún examen médico, porque es importante, veremos cómo me va”, dijo.

Hidalgo espera que la suerte siga de su lado y pueda volver a ganar para darle el premio a algún ser querido o volver a invertirlo en su salud.