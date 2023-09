Ganadora de la promo código La Teja con Münkel: “Me siento tan afortunada, ya he ganado cuatro veces”

Doña María Ibeth Vargas fue la afortunada de ganar con código Teja de Munkel (Cortesía)

Doña María Ibeth Vargas fue la afortunada lectora que logró salir premiada con una tarjeta de regalo por 200 dólares (104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel, gracias a que activó nuestro código del miércoles 20 de septiembre.

La suertuda, quien es vecina de Vázquez de Coronado, se mostró muy emocionada por volver a ser la ganadora de la promo código Teja.

“Me siento como muy afortunada porque esta es la cuarta vez que ganó con La Teja, gracias a Dios siempre me ha servido de mucho y esta vez si Dios quiere se la voy a dar a mi esposo, porque se le quebraron los lentes”, contó.

Vargas ha salido favorecida cuatro veces porque asegura que es una fiel lectora de La Teja y siempre está pendiente de activar el código.

“A mí me encanta leer ese periódico, siempre lo hemos comprado desde que salió y cuando no está aquí cerca vamos a buscarlo a otro lado. Yo activo el código o le digo a mi hija que me ayude”.

Doña María asegura que los premios que ha ganado con La Teja le han servido mucho, sobre todo en su salud.

“Las cuatro veces me ha ayudado demasiado, la vez anterior me compré un corsé médico que me sirvió mucho, me había comprado los lentes y había ganado platita”.

Vargas dijo que seguirá comprando y activando La Teja porque quiere volver a ganar para invertir el premio en exámenes médicos, trámite que se puede realizar en Ópticas Münkel.