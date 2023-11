Ganadora de la promo de La Teja con Münkel: “El premio me cayó de pelos”

Doña Marta dice que el premio le llegó cuando más lo necesitaba (Cortesía)

Una vecina de la provincia de San José fue la lectora afortunada de este martes 31 de octubre y por activar el código Teja se ganó una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 104 mil colones) canjeable en Ópticas Münkel.

Marta Guzmán Bejarano estaba esperando con mucha fe que la suerte le llegara porque necesitaba el premio.

“Me cayó de pelos, porque hace como cuatro años que no cambio mis anteojos y fue a pelo porque ya estaba que tenía que ver de dónde agarraba, ya que estaba bien urgida por hacerlos”, contó emocionada.

La vecina de Alajuelita nunca había ganado con el código Teja, pero su esposo sí, hace unos años.

“Es la segunda vez que ganamos en la casa; hace como seis años fue mi esposo y me lo dio a mí para los lentes y ahora si fue la primera vez que gané yo, gracias a Dios”, mencionó.

Guzmán contó que siempre compran el periódico, porque ella es una fiebre de los deportes y tiene que estar bien informada.

“Nosotros todos los días compramos dos, el de casa y el de la vecina, somos fieles lectores. A mí lo que más me gusta son los deportes, a mi esposo las caricaturas, y mi papá me la pide para hacer los juegos, pero a mí lo que más me apasiona son los deportes porque soy saprissista hasta la muerte”.

En la casa de doña Marta saben que si en un futuro vuelven a ganar con Münkel, pueden tener atención de otros servicios más allá de la óptica.