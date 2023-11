Ganadora de la promo de La Teja con Münkel: “Le voy a dar el premio a mi hijo como regalo de navidad”

Doña Aleida Rojas Álvarez está muy feliz con su tarjeta de regalo por 200 dólares. Cortesía

Doña Aleida Rojas Álvarez está toda contenta, ya que el pasado domingo 26 de noviembre recibió una llamada porque salió favorecida con una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 106 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel por activar nuestro código.

Esta linda señora, tuvo la suerte de su lado, hecho que la tiene muy feliz, porque lo estaba esperando.

“Todos los días voy a comprar el periódico a la panadería y, de una vez, me traigo el pan para desayunar, el día que recibí la noticia puse el periódico en la mesita y me senté a esperar que me llamaran”, comentó Rojas.

Rojas, de 69 años, nos confesó que a pesar de que no tiene agüizotes, la suerte estuvo a su favor. Incluso, dijo que es por eso que ya ha ganado seis veces.

“Todas las veces que he ganado, me han caído en el momento perfecto. Es por eso, que esta tarjeta de regalo se la voy a dar a mi hijo, ya que tiene problemas de visión y ocupa, urgentemente, un cambio de lentes”, dijo.

Esta fiel lectora de La Teja y vecina de Lomas del Río, en Pavas, nos comentó que le encanta leer todo el periódico, y que los fines de semana que lo compra nadie en su casa la agarra, ya que ella se dedica hacer los juegos.

“Después de que yo termino de ver La Teja, mi esposo se sienta a leerla y dura como dos horas porque también le encanta”, comentó.

Aleida Rojas disfruta estar en su casa y pasar tiempo con su familia; además, nos confesó que ya inauguró la navidad, porque recientemente puso el arbolito.