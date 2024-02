Ganadora de la promo de La Teja con Münkel podrá pegarle una salvada a uno de sus seres queridos

A doña María Vargas le encanta La Teja. Cortesía

A una fiel lectora de La Teja, la suerte le llegó a la puerta de su casa el pasado lunes, ya que resultó ganadora de una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 103 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

María Emilce Vargas Acuña fue la seguidora de La Teja, quien resultó ganadora el pasado lunes 26 de febrero, y esto, con solo activar el código que viene en la portada del periódico.

Esta linda señora, de 75 años, nos contó que estaba muy contenta por el premio, ya que ahora va a poder pegarle una salvada a su hija.

“Este premio me pone muy feliz; de hecho, lo voy a utilizar para dárselo a mi hija, que desde hace como dos años o más, no se cambia sus lentes y, la verdad, ya le hacen falta porque está muy malita de la vista”, comentó.

Con este premio doña Emilce Vargas se va a ahorrar buena platica.

“Esto es una gran bendición para todos los que activamos el código, porque uno se ahorra algo”, expresó.

Esta fiel lectora de La Teja, nos confesó que es la segunda vez que gana activando el periódico; de hecho, nos dijo que llamó la suerte.

“Para mí La Tejita es como el café, no me puede faltar; es más, primero me falta el cafecito que La Teja, es por eso que todos los días me la traen de una pulpería que está cerca de la casa, cuando llega lo que hago es leerla después del desayuno y después activó”, dijo.

Una de las cosas que más le gustan a esta linda señora son los juegos, aparte del contenido noticioso que le llevamos a nuestros queridos lectores.

Esta vecina de San Sebastián nos comentó que lo que más disfruta en su tiempo libre es disfrutar con su familia, aparte de hacer unos hermosos cuadros de puntillismo.