Ganadora de la promo de La Teja con Munkel: “Soy muy bendecida por el Señor”

Virginia Palma Delgado ha sido gandora tres veces con promo del código Teja (Cortesía)

Una fiel lectora de La Teja está muy emocionada por haber ganado una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 103 mil colones) canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel, gracias a que activó el código Teja de este jueves 22 de febrero.

La afortunada fue Virginia Palma Delgado, quien padece un problema complicado en sus ojos, y que ahora va a cuidar de la mejor manera.

“Esta es la tercera vez que gano, soy muy bendecida por el Señor; esto es muy bueno, me ayuda mucho porque los anteojos cada nada hay que estarlos cambiando. Pienso usarlo para mí, yo uso anteojos, a mí me habían operado de las cataratas y me mandaron otros anteojos”, explicó.

La vecina de Ciudad Quesada de San Carlos asegura que le encanta leer y que La Teja siempre es parte de su día a día.

“Todos los días la compra mi hijo en la pulpería, le ayuda a uno en mucho, y uno ya tan mayor tiene que estar leyendo. A mí todo me gusta, es muy importante, yo la leo en general porque todo es interesante y también es una bendición, vea que ya tres veces he salido favorecida. Nos ayuda mucho, para nosotros es una oportunidad muy buena”, concluyó emocionada.

Palma seguirá activando los códigos Teja porque sabe que la suerte le puede sonreír una vez, ya sea para que ella cuide su salud o algún ser querido que necesite un servicio del centro médico de Münkel.