Ganadora de la promo de La Teja y Ópticas Münkel: “Voy a usar el premio para que mi esposo se haga los lentecitos por primera vez”

Ionne Salazar va a aprovechar el premio para su esposo. Cortesía.

Este lunes 2 de octubre, doña Ionne Salazar Echeverri fue una de las lectoras que activó nuestro código y al final de la tarde de ese día recibió una gran sorpresa, al confirmarle que se había ganado una tarjeta de regalo con 200 dólares (aproximadamente 107 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Ionne, fiel lectora de La Teja, nos comentó que ella decidió darle el detallito a su esposo, debido a que, recientemente, ella se hizo unos lentecitos.

“Este premio me sacó de un apuro, porque yo me había quedado sin trabajo y mi esposo ahora trabaja medio tiempo y no había podido ajustar para los lentes”, comentó.

Esta vecina de Purral de Goicochea nos contó que es la primera vez que su esposo se hará uno lentes para leer, ya que le está fallando la vista.

Asimismo, indicó que si alcanza van a aprovechar para hacerle unos lentes a su nieta de 13 años, quien padece de diferentes problemas de la vista.

“Si se puede le hacemos lentes a los dos para aprovechar”, añadió.

Salazar agregó que es la segunda vez que gana con La Teja, pero dijo que va a seguir activado códigos para seguir ganando.

“Espero ganar muchas veces más, yo todos los días activo el periódico, aquí por mi casa hay una panadería donde me lo guardan”, explicó.

LEA MÁS: Con Münkel usted protege la salud visual de sus hijos

Doña Ionne confesó que le gustan todas las secciones de La Teja, pero puntualizó que, religiosamente, todos los domingos, antes de sentarse a leerla, hay algo que no le puede faltar, y es rellenar los crucigramas, sopa de letras y otros juegos.

Además, nos contó que le encanta mantenerse saludable, es por eso que sale a caminar todos los días con sus dos mascotas y detalló que adora hacer manualidades y tejidos para regalarle a sus seres queridos en ocasiones especiales.