Ganadora de la promo de Ópticas Münkel y La Teja: “Lo veo como un regalo de cumpleaños”

Vilma Vargas es una fiel lectora de La Teja.

Vilma Vargas Cordero, fiel lectora de La Teja, activó el código que sale en nuestra portada el pasado miércoles 20 de diciembre y gracias a eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 104 colones) canjeables en Ópticas Münkel.

A Vargas, de 64 años, le contamos que Münkel, además de tener varias ópticas, también tiene un centro médico, el cual vela por la salud de sus pacientes, entonces nos contó lo que tenía pensado hacer con su premio.

“Este miércoles que volvió la promo me puse a activar el código y me cayó la gran sorpresa. Recientemente cumplí años y lo veo como un regalo de cumpleaños, la verdad lo voy a usar para mis ojitos, porque tengo astigmatismo y miopía, me gustaría hacerme unos lentes de sol”, comentó la linda señora.

Esta vecina de San Nicolás de Cartago nos confesó que no es la primera vez que gana.

“He ganado tres veces y he ayudado a mis familiares. Yo nunca pierdo la fe y menos las ganas de ganar, por eso hay que continuar activando”, comentó.

Doña Vilma es una fiel lectora de La Teja y asegura que una de las cosas que no le pueden faltar en su hogar es el periódico.

“Mi felicidad es desayunar y después sentarme a ver el periódico y hacer los juegos, los domingos ni se diga, porque trae mucho entretenimiento y lo disfruto bastante”, comentó.

Vilma asegura que una de sus partes favoritas del periódico son los juegos, pero como buena lectora dice que se lee todo el periódico.