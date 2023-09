Ganadora de la promo del código de la Teja con Münkel: “Me llegó el regalo de cumpleaños por adelantado”

María Guadalupe Navarro activó el código de La Teja y ganó. Cortesía

Doña María Guadalupe Navarro está toda contenta porque, a pesar de que cumple 69 años en diciembre, afirma que recibió su regalo de cumpleaños por adelantado, pues salió ganadora de una tarjeta de regalo por $200 dólares, gracias a la promoción conjunta entre La Teja y Ópticas Münkel.

Guadalupe nos comentó que a ella ya le tocaba un cambio de lentes.

“Es una bendición porque ya me tenía que cambiar los lentes, hace un año no me los cambio”, comentó.

María Guadalupe contó que este regalo le cayó como anillo al dedo, ya que, agregó, que entre más edad tengan las personas, más cositas ocupan.

Esta vecina de Los Ángeles de Cartago expresó que ella recibe todos los días La Teja en la puerta de su casa, y una de las cosas que no le puede faltar es activar el código del periódico.

La ganadora nos confesó que todos los días lee La Teja; además, agregó que su parte favorita del periódico son los juegos de los domingos.

Guadalupe, de 68 años, ama leer libros y nos dijo que, actualmente, está leyendo una novela de Pablo Escobar.

