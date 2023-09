Ganadora de la promo del código de La Teja con Münkel: “Estaba deseando ese premio”

Rosa Quiros fue la afortunada de ganarse 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel.

Rosa María Quirós Loaiza, fiel lectora de La Teja, activó nuestro código el pasado lunes 18 de setiembre y por eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares canjeables en Ópticas Münkel.

Más que contenta está la vecina de San Antonio de Desamparados, porque nos contó que le urgían un par de anteojos nuevos.

“Yo estaba deseando este premio, porque hace un año me hice unos, pero ya me estaban haciendo falta unos buenos lentes por el tema de aumento y necesitaba el cambio”, comentó.

Quirós nos contó que desde hace años activa nuestras promos y que esta es la cuarta vez que gana.

“Es la cuarta vez que me ganó un premio activando los códigos de La Teja, recuerdo con gran cariño los primeros periódicos, en su momento gane platica y también en la famosa cuesta de enero. Ahora todos los días que me vienen a dejar el periódico a la puerta de la casa activó los códigos, para no dejar pasar la oportunidad de ganar”, comentó.

La desamparadeña, quien contó que tiene 23 años de vivir en ese cantón, comentó que está muy feliz con el premio.

“La verdad me cayó como anillo al dedo y esto es una bendición de Dios, porque tengo algunos problemitas de la vista como miopía y astigmatismo y me tengo que cuidar”, detalló.

Quirós nos comentó que no tenía ningún agüizote para los premios, pero agregó que siempre prueba suerte a ver si se le da, como en esta oportunidad.

