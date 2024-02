Ganadora de La Teja y Ópticas Münkel: “Este premio me cayó de perlas”

Emerita Acuña es una fiel lectora de La Teja. Cortesía

Doña Emerita Acuña Blanco, fiel lectora de La Teja, activó nuestro código este martes 6 de febrero y por eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 104 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Esta vecina de Guadalupe, en San José, nos contó que estaba muy feliz y nos dijo lo que pensaba hacer con su premio.

“Este premio es para mis ojitos porque hace unos días se me habían caído los lentes y se me reventó uno. La verdad me cayó de perlas, para mí es una gran bendición, yo estaba esperando que me llamaran”, confesó.

Acuña, de 69 años, nos dijo que esta no es la primera vez que gana con La Teja.

“Es la cuarta vez que gano y voy a seguir activando para seguir ganando”, dijo.

Con este premio doña Emerita se ahorra bastante platica, ya que ahora todo cuesta más.

Acuña, es una fiel lectora de La Teja, es por eso que se lee todo el periódico; sin embargo, nos confesó que lo que más le gusta es el Domingazo, la farándula, los juegos, además de las deliciosas recetas, las cuales a veces se pone a cocinar.

“Me encanta todo de La Teja, después de hacer el oficio me siento tranquila a leer el periódico”, dijo.

Una de las cosas que más disfruta hacer a esta linda suertuda es pintar, además de armar rompecabezas.

Recordemos que Ópticas Münkel aparte de tener varias ópticas en diferentes partes del país, también cuenta con un centro médico que vela por la salud de sus pacientes.