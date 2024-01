Ganadora de La Teja y Ópticas Münkel: “Este premio lo voy a compartir con mi nieto”

Doña Leila Mora Vindas, mejor conocida como la macha, activó y ganó. Cortesía.

Doña Leila Mora Vindas, fiel lectora de La Teja, activó nuestro código el pasado viernes 26 de enero y por eso se ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 102 mil colones) canjeables en Ópticas Münkel.

Esta vecina de Cartago, mejor conocida como la macha, nos contó que estaba muy feliz y lo que tenía pensado hacer con su premio.

“Me gusta mucho compartir, entonces voy a ver si me alcanza para hacerme unos lentes para mí y unos para mi nieto que necesita, porque tiene problemas en la vista”, comentó.

Para Mora, de 76 años, este premio es una gran bendición, ya que se ahorra bastante platica.

“La verdad es que me ahorré algo, ya estaba pensando en hacer un ahorro para ayudar a mi nieto”, expresó.

Doña Leila nos confesó que esta es la cuarta vez que gana activando el código de La Teja, y que posiblemente no sea la última, pues una de las primeras cosas que hace cuando le llega el periódico es activar el código.

“Todos los días activó el código, mis hijos o mis nietos me ayudan”, expresó.

La macha, es una fiel lectora de La Teja, es por eso que se lee todo el periódico; sin embargo, nos confesó que lo que más le gusta es el domingazo y los deportes, porque le encanta el equipo Herediano.

“Me encanta ver todo, más los deportes, porque soy herediana; de hecho, no me pierdo ningún partido”, comentó.

Doña Leila nos contó que se levanta desde las 3:30 de la madrugada para hacerles a sus hijos el desayuno y el almuerzo, y después, cuando termina de hacer los quehaceres de su hogar, se pone a leer el periódico.

A esta linda señora, una de las cosas que más le gusta hacer en su tiempo libre son las sopas de letras y algunos juegos.

“Cuando mis hijos me regalan algo, yo les pido sopa de letras, en eso, gasto mi tiempo libre; de hecho, cuando me voy a dormir, me acuesto tarde porque siempre quiero terminarlas”, comentó.

