Ganadora de promo de La Teja con Münkel espera salir de un apuro médico gracias a su buena suerte

Doña María ha ganado siete veces con el código Teja (Cortesía)

Una fiel lectora y seguidora de La Teja espera poder solucionar un problema médico tras ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 102 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Se trata de María Elena de Los Ángeles Hernández Arguedas, quien fue la ganadora de este jueves 04 de abril.

“Siempre activamos dos, mi esposo y yo, desde que salió casi siempre activamos los dos, antes eran más y esta vez me tocó a mí. Ya con esta son como seis o siete veces que he ganado, la primera también fue en abril”, explicó contenta.

La vecina de San Rafael de Heredia usa anteojos, pero los cambió hace poco tiempo, por ello espera usar su premio para un examen médico que tiene pendiente.

“Si hay opción para exámenes, quería ver si me puedo hacer un examen que me habían mandado y me lo rechazaron en el hospital y si no se puede hacer, le daría el premio a mi hijo, porque ya casi necesita cambiar anteojos”.

Doña María y su familia seguirán fieles leyendo e informándose con La Teja, porque es parte de su día a día y no les puede faltar.

“Yo me fijo en todo, me gusta Condorito, la sopa de letras, las noticias todas, y lo que me llame la atención”, concluyó.

