Ganadora de promo de La Teja con Munkel está que brinca de la felicidad porque le volvió la suerte

Mayra ha salido tres veces ganadora del código Teja (Cortesía)

A una vecina de Heredia le volvió la suerte con las promociones del código Teja y por haber activado el código de este miércoles fue la ganadora de una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 101 mil colones) canjeables en cualquier sucursal del código Teja.

Mayra Hernández Vargas fue la lectora con más suerte de este miércoles, hecho que la tiene muy feliz y emocionada.

“Estoy tan feliz, con esta son tres veces que he ganado, hace unos dos años y ahora. Voy a usarlo para anteojos porque ya me toca, gracias a Dios se dio, estoy feliz”, comentó.

Hernández agregó que leer La Teja es parte de su día a día y del de su familia, pues disfruta leer todo el periódico, en especial, dos secciones.

“Nosotros la compramos todos los días, la leemos todos, mi esposo apenas almuerza se pone a leerla. A mí me gusta todo, los sucesos, Nuestro Tema, todo y me gusta porque ayuda mucho, yo hace años me compré mi cama con un premio de La Teja”, recordó.

La vecina de San Rafael de Heredia espera seguirá participando y volver a ganar para darle el premio a su esposo, quien también usa anteojos y ya necesita cambio.