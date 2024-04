Ganadora de promo de La Teja con Münkel le dará un lindo regalo a su mamá

Marjorie le dará el premio a su mamita (Cortesía)

Una vecina de Heredia le dará un gran regalo a su querida mamá, gracias a que la suerte le sonrió y ganó una tarjeta de regalo por 200 dólares (aproximadamente 102 mil colones), canjeable en cualquier sucursal de Ópticas Münkel.

Marjorie Elena Arce Ramírez fue la ganadora de la promoción del código Teja tras activarlo este sábado 6 de abril, por lo que podrá darle un lindo regalo a su mamá, Deyma Ramírez.

“Siempre he activado La Teja, ayer vine a acompañar a mi madre, entonces lo estaba activando y viendo los mandados que le tenía que hacer a ella, entonces no pensé que iba a pegar, pero me llevé la linda sorpresa, ya he sido bendecida varias veces con La Teja”, comentó.

El premio les cayó apenas porque el próximo 11 de abril, su mamá cumplirá años y necesita un cambio de anteojos.

“Mi mamá cumple años ahorita y ya es hora de cambiarle los lentes, entonces bendito sea Dios, porque ya le hacen falta unos lentes y es para ella, ya le dije”.

Arce asegura que siempre intenta hacer feliz a la gente que ama y más si es su mamá, que hace tres años sufrió la muerte de su esposo y lo extraña mucho.

Ella espera seguir activando el código y leyendo La Teja, porque ama informarse y sabe que en cualquier momento puede volver a ganar, ya sea para hacer feliz a un ser querido, o para usarlo en su propia salud.