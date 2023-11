Ganadora de promo del código de La Teja con Münkel: “Estoy muy feliz, ya he ganado cinco veces”

La vecina de Tibas ya ha ganado cinco veces con la activación del código Teja (Cortesía)

Una vecina de la provincia de San José fue la gran afortunada de ganar una tarjeta de regalo con 200 dólares (poco más de 104 mil colones), canjeable en Ópticas Münkel.

María Genarina Cruz Quesada, de 78 años de edad, fue la lectora con más suerte de este miércoles 15 de noviembre al activar el código Teja.

El premio para la vecina de Tibás llegó en el mejor momento, porque necesitaba cambiar sus lentes.

“Estoy muy feliz, muy contenta, con esta ya he ganado un total de cinco veces. Creo que voy a usar el premio en unos lentes para mí. Ya los estaba necesitando porque el otro mes cumplo un año de que me habían hecho los que tengo, me llegó apenas”, contó en una conversación con La Teja.

Cruz agregó que ha aprovechado mucho los premios del código, ya sea en materiales, comida o anteojos, pero siempre caen en un buen momento y sirven de mucho.

Ella y su familia tienen muchos años de informarse y estar en todas por medio de La Teja y siempre activa los códigos, por eso ha sido ganadora tantas veces.

”Me gusta mucho, tengo como 10 años de leerlo todos los días, lo que más me gusta leer es la farándula, pero siempre veo todo, hasta me gusta saber las historias de los que activan el código”, explicó.

Doña María sabe que con Ópticas Münkel puede cuidar su salud y tener acceso a más que un servicio para su vista, porque es un centro médico general con muchas especialidades.