Ganadora de promoción: “Es tanta la bendición que hasta me sobró para comprar otro día”

“Vea usted, es tanta la bendición que hasta me sobró para comprar otro día”. Esa frase nos la dijo doña Yessenia Quirós Salazar, vecina de Cedros de Montes de Oca, quien el pasado domingazo 8 de agosto recibió nuestra llamada porque se ganó una orden de compra por 60 mil colones con la promoción de La Teja y Super Compro.

A las puriticas diez de la mañana nos quedamos de ver con doña Yessenia en las afueras del Peri que queda en barrio Vargas Araya, este 20 de agosto.

Ella llegó puntual y muy ecológica, porque traía sus bolsitas de tela para darle un pequeño respiro al planeta al evitar usar de plástico.

Doña Yessenia aprovechó para comprar granos. Foto Eduardo Vega Arguijo.

“Le cuento, esta no es la primera vez que vengo a comprar con esta promoción, ya ayer (jueves 19 de agosto) compré un poquito que ocupaba de pollo y carnes, por eso hoy (viernes) es la segunda vez, la segunda gran salvadota. Me gustan mucho las promociones que tienen.

“Ahora me toca comprar granos, así que empecemos a disfrutar de esta gran bendición de Dios. En estos tiempos recibir este empujón en algo tan importante como es la comida, en verdad que es una tremenda bendición”, nos comentó la josefina.

Le encantaron los descuentazos que se encontró en Peri. Foto Eduardo Vega Arguijo.

Mientras conversábamos iba echándole cositas al carrito como sal, azúcar, arroz, jabón en polvo, lavaplatos, consomés, leche, en fin, doña Yessenia anduvo por todo el Peri, que al ser familia de los Super Compro también aplica para gastar los 60 mil colones del premio.

“En mi casa yo soy la que activa. Somos fieles al periódico, por eso todas las mañanas lo compramos y mientras desayunamos lo vamos leyendo. Antes de las ocho de la mañana, todos los días, ya está el código activado”, reconoce.

Don Henry fue el cajero que atendió a la feliz ganadora. Foto Eduardo Vega Arguijo.

Doña Yessenia está casada con don Esteban Méndez, con quien tiene dos hijos, por eso las compras fueron calculando la quincena para cuatro.

“Estas alegrías son un muy buen empujoncito. Esto que llevo es bastantico, no es tan poquito y me alcanzó muy bien, hasta sobraron como 20 mil colones para volver otro día. Prefiero dejar esa reserva porque uno no sabe lo que puede necesitar más adelantico”, nos comentó mientras ponía en el carrito frijolitos rojos y antitos acomodó un saquito de seis kilos de arroz 99% grano entero.

Cuando puso bien copetón el carrito nos fuimos a la caja y no paraba de sonreír y hasta tenía los ojos iluminados.

“Es tan bonito comprar sin tener que sacarse un cinco de la bolsa”, nos repitió como tres veces.

Ya en la caja, la atendió el cajero Henry Arauz, quien la trató puras tejas.

De un pronto a otro doña Yessenia se nos transformó en una perfecta corresponsal de La Teja, porque comenzó a contarle a don Henry del premio y lo motivó a comprar el periódico.

“No deje pasar la bendición… ¡active!”, le dijo, mientras entre los dos empacaban la jamita.

Don Álvaro, el papá de doña Yessenia, le enseñó el buen hábito de activar el código. Foto Eduardo Vega Arguijo.

Cuando ya tenía las bolsas llenitas, nosotros la íbamos a ayudar con la carga hasta su casa, pero en eso llegó don Álvaro Quirós, el papá de doña Yessenia, el verdadero responsable de la alegría de su hija.

“Papi es quien nos inculcó el hábito de activar, este premio se da gracias a que él todos los días activa y todos los días nos pregunta si activamos”, reconoce la ganadora.

Don Álvaro, por su parte, no cabía de la contentera de ver que su hija salió favorecida.

“Me siento más contento que si hubiese pegado yo”, dijo don Álvaro con todo el amor de padre posible.